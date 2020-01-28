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Помпео заявил об одном пострадавшем при обстреле посольства США в Багдаде

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Один человек был ранен во время обстрела американского посольства в Багдаде реактивными снарядами в воскресенье, 26 января. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео во время телефонного разговора с и.о. премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди.

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Глава американской дипломатии выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, «включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь вновь подчеркнул, что эти нападения свидетельствуют о вопиющем пренебрежении суверенитетом Ирака и неспособности обуздать эти опасные вооруженные группировки», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Помпео «высоко оценил приверженность премьер-министра Абд аль-Махди укреплению безопасности для защиты американского персонала и дипломатических объектов».

Помпео также заявил о готовности обсудить масштабы присутствия военных США в Ираке с течением времени, как это предусмотрено в двустороннем стратегическом рамочном соглашении.

26 января стало известно, что три реактивных снаряда разорвались на территории американского посольства в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан дипмиссии. Всего в сторону диппредставительства выпустили пять ракет типа «катюша». Сообщалось о трех пострадавших при обстреле, их национальность не называлась.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что распорядился найти и наказать виновных за атаку. Спикер иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси назвал удары по американскому посольству недопустимыми. Он подчеркнул, что инцидент оскорбляет репутацию Ирака и противоречит международным нормам.

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