Проект по раздельному сбору мусора запустили в тверских школах

В шести школах Твери начал работу пилотный проект «Экошкола: разделяя — сохраняй». Дети в теории и на практике узнают о важности перехода на раздельную систему сбора отходов.

В учреждениях установлены контейнеры двух цветов с трехсекционными урнами для сбора смешанных отходов, вторсырья и пластика, колб для сбора батареек и пластиковых крышек. По новому проекту запланированы экоуроки с экскурсиями. В школах разместили информационные плакаты, отмечают «Тверские ведомости». Дуальная система сбора отходов предполагает разделение мусора на две части — сухие чистые отходы и смешанные отходы.

Напомним, Москва с 1 января 2020 года досрочно перешла на раздельный сбор мусора. В жилом секторе и рядом с объектами соцсферы будут установлены баки синего цвета. Туда горожане смогут выбрасывать так называемые полезные компоненты вторичного сырья: пластик, алюминиевые банки, картон, бумагу.