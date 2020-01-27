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Единую концепцию озеленения разработают в Балаклаве

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Молодые архитекторы Балаклавы в Севастополе выступили с инициативой разработки проектов по озеленению и благоустройству своего района. Готовые работы представлены в здании муниципальной администрации. Местные жители могут изучить их и высказать свои мнения.

На сайте союза голосование ведется по проектам системы комплексного озеленения Балаклавы до 1 февраля. Там предложено три варианта, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В результате будет сформулирована единая концепция, которую представят в правительстве города для реализации.

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