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Старые дубравы в долине реки Хопёр стали памятником природы

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В Саратовской области создается особо охраняемая природная территория регионального значения «Долинный комплекс реки Хопёр». Цель — сохранение уникального природного комплекса нетронутой природы старовозрастных пойменных дубрав. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

Земельные участки общей площадью 1606 га включаются в состав памятника природы с сохранением их целевого назначения, установленного для них вида разрешенного использования, без изъятия их у хозяев и арендаторов.

Здесь будет ограничена хозяйственная деятельность и организован природно-познавательный туризм — размещение баз и пала­точных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Хопёр — большая река в Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший левый приток Дона. В долине Хопра еще в середине XX века были организованы заказники — Алмазовский, Хопёрский, Аркадакский. В нижнем течении реки, на участке между городами Борисоглебск и Новохопёрск, находится Хопёрский заповедник.

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