Подпольное казино закрыли в Пскове

В Пскове обнаружили подпольное казино. Силовая операция в заведении прошла ночью 21 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по региону, изъяты полученные в результате незаконной деятельности деньги, почти 20 игровых терминалов, а также иные предметы и документы. Возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследование.

23 января стало известно, что в Саратове пресекли деятельность подпольного казино, расположенного в нежилом помещении в доме на улице Слонова.