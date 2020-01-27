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В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты отмечают, что девочка начала терять сознание, после чего упала на землю. Прибывшие на место медики попытались спасти ребенка, однако, несмотря на усилия врачей, школьница скончалась в больнице.

По некоторым данным, у девочки мог быть порок сердца.

Как сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, скончавшаяся девочка воспитывалась в благополучной семье.

«Ее отец — врач-реаниматолог. Для всех это большой шок», — сказала Мишонова журналистам.

В декабре 2019 года школьница скончалась после сдачи нормативов ГТО по плаванию в Московской области.

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