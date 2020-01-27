Прямой эфир

Почти 40% госзакупок были расторгнуты без оснований в 2019 году

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2019 году 14 тыс. договоров по закупкам у бизнеса для государственных и муниципальных нужд были прекращены в одностороннем порядке, 36% (5 тыс.) из них были отменены безосновательно, рассказал «Известиям» замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаил Евраев.

Довести до автоматизма: как в России хотят упростить госзакупки
Почему сегмент небольших госзаказов всё еще плохо регулируется и страдает от злоупотреблений

По его словам, такая статистика демотивирует предпринимателей принимать участие в тендерах. ФАС рассмотрела 13,9 тыс. случаев расторжения договоров в одностороннем порядке в 2019 году, которые произошли по инициативе заказчиков в рамках 44-ФЗ.

У бизнесменов нет возможности обжаловать решение заказчика во внесудебном порядке, добавил Евраев. Он предлагает наделить их этим правом для баланса интересов сторон. Это можно совместить с рассмотрением в ФАС вопроса о включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков, отметил замглавы ФАС.

По мнению главы комитета по поддержке малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Игоря Скляра, механизм отказа должен быть четко регламентирован, а одностороннее расторжение договора создает впечатление, что в торгах победил тот подрядчик, которого организаторы не хотят видеть.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Договорились и забыли: 40% госзакупок расторгнуты без оснований

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС заявила о продолжении переговоров с Минском по тарифу на транзит нефти
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020