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Руки-Базуки накачал губы и скулы

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Фото: РЕН ТВ
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Россиянин Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки, трансформировал свое лицо. Об этом блогер сообщил в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 27 января.

«Мне была проведена процедура контурной пластики скул, процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом!» — написал он.

К посту он прикрепил видео из медицинского кабинета, на котором ему делают косметическую операцию. Позднее блогер сообщил, что также увеличил себе губы.

«Самец готов», — сказал он.

Ранее в ноябре врачи в Москве удалили Терешину синтетические вещества из бицепсов — блогер сам обратился за медицинской помощью из-за воспаления. Некоторое время он не мог двигать руками, за ним ухаживала его мама.

Через несколько дней блогер снял на видео результат хирургического вмешательства.

Терешин прославился в Сети благодаря 65-сантиметровым бицепсам, которые он приобрел из-за синтоловых инъекций. В 2018 году он собирался вставить импланты в ноги, чтобы сделать из них «икры-ракеты».

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