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На итальянском телешоу Украину назвали малой Россией

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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На телешоу L'eredita («Наследие») итальянского телеканала RAI Украину назвали малой Россией. Внимание на выпуск программы обратили украинские СМИ.

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Выпуск телевикторины вышел в эфир 26 января. Во время финального раунда под названием «Гильотина» участнику предлагаются пять пар слов, в каждой нужно выбрать одно, после чего для выбранных слов придумать сочетание, которое бы их объединяло.

Так, игроку достались слова: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада. Участник в качестве объединяющего выбрал слово «любовь», однако по замыслу авторов, этот список объединяет слово «маленький».

«Малая Россия — это Украина», — объяснил участнику ведущий программы.

Украинская журналистка Марьяна Сороневич призвала пользователей соцсетей «занять активную позицию сознательного гражданина» и оставлять жалобы на страницах ведущего, шоу и телеканала.

Ранее в январе замглавы украинского МИДа Василий Бондар заявил о наличии «истории Украины-Руси» и обвинил Москву в ее краже, приписывании себе «чужих побед». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила сокращать мифологизм «Украина-Русь» до «Укрусь» или «Русукра», а российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что не только «Украины-Руси» не существовало, но и просто Украины как понятия во времена Русского царства.

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