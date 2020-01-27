Экс-полузащитник «Спартака» Глушаков назвал себя честным и справедливым

Бывший капитан футбольного клуба «Спартак», полузащитник грозненской команды «Ахмат» Денис Глушаков заявил, что сложности в 2019 году его не изменили. Летом игрок расстался с московским клубом, в котором против него были настроены болельщики. Также футболист находился в бракоразводном и судебном процессе с женой Дарьей по алиментам и опеке над двумя несовершеннолетними дочерьми.

«Сейчас еще не время, мне не нужно кому-то что-то доказывать. Мне надо работать, тренироваться и не сдаваться, а результат вы увидите чуть позже. Конечно, жизнь всегда многому учит, и из любой ситуации нужно делать выводы, извлекать какие-то уроки. Но могу сказать, что в главном я не меняюсь: какой я есть, таким и буду. Каким? Открытым, справедливым, честным. А кто там что про меня говорит... Да мне всё равно!» — сказал Глушаков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

32-летний полузащитник заявил также, что с его недоброжелателями давно всё понятно.

«Я оставил эту историю позади, иду вперед с высоко поднятой головой», — добавил он.

При этом футболист подчеркнул, что жизнь всё расставит по своим местам. Экс-капитан «Спартака» согласился, что переход в «Ахмат» стал для него своеобразной перезагрузкой. «Это новая команда, новые люди, новый город, атмосфера», — отметил он. В новых условиях игрок, по его словам, ощущает себя хорошо. «В Грозном всё нравится, никаких проблем не испытываю, все мысли только о футболе», — резюмировал полузащитник.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года после перехода из «Локомотива». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России-2016/17, а также обладателем Суперкубка России-2017. После чемпионского сезона полузащитник стал капитаном команды.

В сентябре 2018 года Глушаков был выведен из основного состава решением главного тренера Массимо Карреры и вернулся в команду только после отставки итальянца в октябре. Организованные болельщики москвичей оскорбляли полузащитника во время игр и в соцсетях до его ухода из «Спартака» после сезона-2018/19. В июне 2019-го стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего футболист перешел в «Ахмат».