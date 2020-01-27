В Коми планируют отказаться от бумажных проездных для льготников

В Коми планируют ввести электронные льготные проездные вместо бумажных. Планируется, что Ухта станет первым городом, где появится новая система. За ней последует Сыктывкар. Переход будет постепенным — не ранее второй половины 2020 года.

Рассматривается вариант оплаты проезда транспортной картой либо картой «Мир», пишет ИА «Комиинформ». Фактически для льготных категорий пассажиров изменится только то, что у них не будет необходимости каждый месяц приходить за новым проездным, достаточно просто вовремя вносить плату за очередной месяц на одну и ту же карточку, теперь уже пластиковую.

В целом по России за год — с октября 2018-го по октябрь 2019-го — доля операций по оплате наземного транспорта с помощью банковской карты выросла в три раза, следует из консенсус-опроса «Известий» топ-50 кредитных организаций. Платежные системы отчитались, что таким способом проезд в автобусе или трамвае можно оплатить уже в 170 российских городах.