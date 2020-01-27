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Восточный выезд начали достраивать в Уфе

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В Уфе возобновилось строительство тоннеля Восточного выезда, приостановленное в 2007 году из-за нехватки финансирования. Общая стоимость всех работ превышает 40 млрд рублей.

Стройплощадку посетил глава Башкортостана Радий Хабиров. Надвижка металлоконструкций будет запущена со стапеля, который будет расположен в районе Дудкино. Максимальная глубина залегания тоннеля составляет 64 м, пишет ИА «Башинформ».

Восточный выезд планируется достроить в 2023 году. Проект включает 10 км скоростной четырехполосной трассы, мост с эстакадой через реку Уфу, два отсека подземного тоннеля по две полосы в каждом.

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