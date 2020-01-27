Дело возбудили на жителя Рязанской области за спаивание школьницы

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетней девушки в антиобщественные действия. Мужчина угощал школьницу алкоголем.

По данным следствия, в поселке Ухолово 14-летнюю девочку заметили пьяной. По подозрению в спаивании несовершеннолетней был задержан 25-летний местный житель. Также было установлено, что мужчина неоднократно вовлекал школьницу в употребление водки. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Уголовное дело возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Саратове госпитализировали десятилетнего мальчика с признаками сильного алкогольного опьянения. Мать мальчика заявила, что ребенок днем ушел на каток, а вечером ей поступила информация о госпитализации.