Прямой эфир

Дело возбудили на жителя Рязанской области за спаивание школьницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетней девушки в антиобщественные действия. Мужчина угощал школьницу алкоголем.

По данным следствия, в поселке Ухолово 14-летнюю девочку заметили пьяной. По подозрению в спаивании несовершеннолетней был задержан 25-летний местный житель. Также было установлено, что мужчина неоднократно вовлекал школьницу в употребление водки. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Уголовное дело возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Саратове госпитализировали десятилетнего мальчика с признаками сильного алкогольного опьянения. Мать мальчика заявила, что ребенок днем ушел на каток, а вечером ей поступила информация о госпитализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число отравлений алкоголем подростков выросло в Калининградской области
Четверо мужчин и женщина погибли от отравления метанолом в Омской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020