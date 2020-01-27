Лесной инспектор в Брянской области ожидает суда за вырубку деревьев

В Злынковский районный суд Брянской области передано уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. Фигурантом по делу проходит бывший государственный лесной инспектор по охране леса, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, инспектор воспользовался своим служебным положением и вырубил 14 сосен. Было возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере», пишет NASHBRYANSK.RU.

Ущерб оценили более чем в 295 тыс. рублей. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

В конце декабря в Иркутской области задержали три железнодорожных вагона с лесоматериалами, следовавших из поселка Юрты Тайшетского района. Таким образом, получены доказательства незаконного экспорта одним из руководителей ООО «Лесторг» древесины в Китай, в связи с чем возбуждено три уголовных дела о контрабанде стратегически важных ресурсов.