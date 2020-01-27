Прямой эфир

Лесной инспектор в Брянской области ожидает суда за вырубку деревьев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Злынковский районный суд Брянской области передано уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. Фигурантом по делу проходит бывший государственный лесной инспектор по охране леса, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, инспектор воспользовался своим служебным положением и вырубил 14 сосен. Было возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере», пишет NASHBRYANSK.RU.

Ущерб оценили более чем в 295 тыс. рублей. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

В конце декабря в Иркутской области задержали три железнодорожных вагона с лесоматериалами, следовавших из поселка Юрты Тайшетского района. Таким образом, получены доказательства незаконного экспорта одним из руководителей ООО «Лесторг» древесины в Китай, в связи с чем возбуждено три уголовных дела о контрабанде стратегически важных ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава лесопромышленного предприятия ожидает суда за контрабанду леса
Незаконная вырубка деревьев в Приангарье сократилась на 60%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020