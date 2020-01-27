Минфин пересмотрел стратегию кредитования иностранных правительств

Министерство финансов России пересмотрело стратегию валютного кредитования иностранных правительств. Ведомство планирует выдавать больше рублевых займов, рассказал «Известиям» глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев.

Сначала новый подход протестируют на странах ЕАЭС, в дальнейшем планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья. По мнению экспертов, переход к рублю станет способом популяризовать его на международном уровне и может стать мерой предосторожности для защиты от санкций.

Проблем с возвратом долгов из-за валюты займа у Минфина не было, заверил Бокарев. Однако он признал, что ведомство будет усиливать позиции национальной валюты в кредитах иностранным правительствам.

По последним данным, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд, заявил в сентябре 2019 года замглавы Министерства финансов Сергей Сторчак.

В 2020–2022 годах Минфин планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд), средства требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из данных Минфина.

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Выдано в России: Минфин прокредитует другие страны в рублях