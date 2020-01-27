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Минфин пересмотрел стратегию кредитования иностранных правительств

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министерство финансов России пересмотрело стратегию валютного кредитования иностранных правительств. Ведомство планирует выдавать больше рублевых займов, рассказал «Известиям» глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев.

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Сначала новый подход протестируют на странах ЕАЭС, в дальнейшем планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья. По мнению экспертов, переход к рублю станет способом популяризовать его на международном уровне и может стать мерой предосторожности для защиты от санкций.

Проблем с возвратом долгов из-за валюты займа у Минфина не было, заверил Бокарев. Однако он признал, что ведомство будет усиливать позиции национальной валюты в кредитах иностранным правительствам.

По последним данным, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд, заявил в сентябре 2019 года замглавы Министерства финансов Сергей Сторчак.

В 2020–2022 годах Минфин планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд), средства требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из данных Минфина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выдано в России: Минфин прокредитует другие страны в рублях

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