Сотрудника банка будут судить за кражу более 3 млн рублей в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника местного банка. По данным правоохранительных органов, мужчина вместе с другом вытащил из банкомата 3,15 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемый занимался обслуживанием банкоматов и хорошо знал, как устроена техника. Вместе с приятелем он зашел в круглосуточную зону обслуживания, сбил камеры видеонаблюдения на потолке и вывел из строя камеры в самих банкоматах. С помощью кувалды налетчики открыли сейфовую часть и вытащили денежные средства. Об этом сообщает 1obl.ru.

Уголовное дело было возбуждено по факту кражи группой лиц по предварительному сговору. Ранее сотрудник банка не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина не признает свою вину.

В начале декабря в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело по факту кражи денег из банкомата. Злоумышленники с помощью газового аппарата взорвали банковскую технику и вынесли 1 млн рублей.