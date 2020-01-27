Прямой эфир

Сотрудника банка будут судить за кражу более 3 млн рублей в Златоусте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Златоусте (Челябинская область) прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника местного банка. По данным правоохранительных органов, мужчина вместе с другом вытащил из банкомата 3,15 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемый занимался обслуживанием банкоматов и хорошо знал, как устроена техника. Вместе с приятелем он зашел в круглосуточную зону обслуживания, сбил камеры видеонаблюдения на потолке и вывел из строя камеры в самих банкоматах. С помощью кувалды налетчики открыли сейфовую часть и вытащили денежные средства. Об этом сообщает 1obl.ru.

Уголовное дело было возбуждено по факту кражи группой лиц по предварительному сговору. Ранее сотрудник банка не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина не признает свою вину.

В начале декабря в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело по факту кражи денег из банкомата. Злоумышленники с помощью газового аппарата взорвали банковскую технику и вынесли 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020