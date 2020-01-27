Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Астраханской области

В Ахтубинском районе Астраханской области опрокинулась и загорелась иномарка. Один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает ГКУ «Волгоспас».

Авария произошла 26 января на 193-м км трассы Волгоград–Астрахань. По предварительным данным, легковая Toyota под управлением мужчины 1969 года рождения опрокинулась, после чего загорелась, пишет «Астрахань 24».

В результате ДТП водитель скончался на месте. Его пассажирка 1979 года рождения получила ушибы обеих кистей рук, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Женщина была доставлена в больницу, где отказалась от госпитализации.

26 января сообщалось, что в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Республике Башкортостан погибли два человека, в том числе ребенок.