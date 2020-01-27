Число жертв землетрясения в Турции достигло 40

Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции достигло 40. Об этом 27 января сообщил телеканал NTV.

Спасатели извлекли из-под завалов в городе Элязыг утром в понедельник, 27 января, тела двух погибших, еще один пока находится под завалами, разбор которых продолжается.

Как пишет сайт aif.ru, из-под завалов в данный момент спасены 45 человек. В больницы после землетрясения обратились более 1,6 тыс. человек, 18 из которых находятся в реанимации. В Элязыге и провинции Малатья оборудованы контейнерные лагери для временного размещения людей.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже провинции Элязыг, пишет «Федеральное агентство новостей». Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Хатай, Адана, Османие, Газиантеп, Тунджели, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

Как пишет сайт kp.ru, насчитывается порядка 2945 поврежденных зданий. В ликвидации последствий задействованы свыше 3,8 тыс. человек, почти 600 транспортных средств и 22 поисково-спасательные собаки.