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Названа дата прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным

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Фото: ТАСС/Александр Саверкин
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Литургия, отпевание и церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдут в среду, 29 января. Об этом говорится на сайте храма Феодора Студита у Никитских ворот, в котором Чаплин служил настоятелем.

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Отмечается, что во вторник, 28 января, в храме отслужат Великую панихиду и начнут читать Евангелие. Литургия по Чаплину начнется 29 января в 7:30, а церемония прощания и отпевание — в 10:00.

Всеволод Чаплин умер возле храма 26 января. Причиной смерти, по предварительным данным, стала внезапная остановка сердца. При этом, по словам его помощника Евгения Жулева, ранее священнослужитель чувствовал себя хорошо.

Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года, окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, затем Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей, затем стал настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве.

В феврале 2016 года указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Чаплин был назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот. Также в 2009–2015 годах занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года — заместитель главы Всемирного русского народного собора.

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