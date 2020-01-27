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Подготовку к реновации начали в Тюменской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Тюменской области началась работа по внедрению программы реновации жилья. Правительство региона обсудило этот вопрос на встрече с застройщиками, которая состоялась перед Новым годом.

Как рассказал ИА «Ура.ру» глава Главного управления по строительству (ГУС) Тюменской области Сергей Шустов, власти «начали чисто позиционную работу с нашими активными застройщиками». В ходе встречи стороны поставили друг перед другом задачи, а также обменялись вопросами. Следующую встречу планируется провести в феврале.

По словам Шустова, моментально перенести опыт Москвы по программе реновации на Тюменскую область нельзя. По сравнению со столицей у региона другие нормы и законодательство. Однако глава ГУС отметил, что постепенно вопрос по реновации в Тюменской области сдвинется с мертвой точки.

По данным издания, под снос могут попасть дома, построенные в период с 1960 по 1980 годы.

В Москве программа реновации была утверждена в 2017 году, ее инициатором стал мэр города Сергей Собянин. В нее вошли панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки.

В декабре «Известия» писали о том, что четверть переселенцев планирует продать полученную квартиру в новостройке и купить другое жилье.

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