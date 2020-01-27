Пассажир выстрелил в водителя во время дорожного конфликта в Гурьевске

В Гурьевске (Калининградская область) проводится проверка по факту дорожного конфликта, в результате которого пострадал водитель автомобиля. В него выстрелил пассажир другой машины.

Инцидент произошел в ночное время. По данным правоохранительных органов, женщина за рулем автомобиля Renault подрезала Volkswagen возле магазина на Калининградском шоссе. После этого между водителями возникла ссора. В разгар конфликта супруг женщины-водителя, находившийся с ней в машине, произвел выстрел из травматического пистолета в лицо 30-летнего водителя Volkswagen. Он этом сообщает Калининград.Ru.

Потерпевшего доставили в больницу. Полицейские разыскали стрелявшего мужчину и изъяли травматический пистолет. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае микроавтобус «Газель» опрокинулся и загорелся в результате ДТП. По словам пассажирки, за автомобилем следовал ВАЗ-2110, при этом пассажир легковушки стрелял из травматического пистолета. После этого ВАЗ-2110 врезался в «Газель». Травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса и водитель легкового автомобиля.