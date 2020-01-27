Бизнес ФРГ призвал власти страны усилить диалог с Россией

Германо-российская промышленная палата (AHK) в свете предстоящего визита в Москву премьер-министра федеральной земли Баварии Маркуса Зёдера призвала власти ФРГ активизировать экономический и политический диалог с Россией. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства, сообщает 27 января ТАСС.

По словам председателя правления AHK Маттиаса Шеппа, визиты немецких политиков в Россию — воодушевляющий сигнал. «Ведь мы наблюдаем за тем, что они (компании. — Ред.) теряют контракты в свете недостаточного присутствия представителей германского правительства в России», — говорится в заявлении бизнесмена.

Как уточнил Шепп, ФРГ оставляет экономическое поле в России не только Китаю, но и другим странам, которые ввели антироссийские санкции — Франции, Японии и Италии. Это отражается на ситуации с контрактами для немецких компаний, обратил он внимание.

«С точки зрения фирм важным сигналом стала бы активизация политического и экономического диалога с Россией, в том числе на правительственном уровне. Для министров и канцлера в этом году представляются многочисленные возможности сделать это — наряду с крупными экономическими форумами, как, например, в июне в Санкт-Петербурге, состоятся также торжества по случаю 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны», — напомнили в AHK.

Ранее в январе премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о необходимости отмены антироссийских санкций. По мнению политика, рестрикции «ничего не принесли и ударили по экономике Германии».

Немецкие политики и представители деловых кругов всё чаще высказываются за нормализацию отношений с Москвой. Так, в августе премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к диалогу с Россией и пересмотру санкций.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели антироссийские санкции, которые неоднократно расширялись и продлевались. Москва заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.