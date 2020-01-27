В Кремле объяснили задержку с назначением врио главы Пермского края

Задержка с назначением временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края связана с процессом подбора кандидата. Об этом 27 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как только глава государства будет готов представить кандидатуру исполняющего обязанности, согласовать ее с самим кандидатом, тогда мы сделаем об этом соответствующее объявление», — отметил представитель Кремля.

С 21 января экс-губернатор Пермского края Максим Решетников возглавляет Министерство экономического развития России. До этого эту должность занимал Максим Орешкин. 24 января президент России Владимир Путин назначил его помощником главы государства.

В избиркоме Пермского края сообщили, что досрочные выборы губернатора состоятся в единый день голосования — 13 сентября 2020 года. Решение о назначении выборов главы региона законодательное собрание Пермского края примет в период с 4 по 14 июня 2020 года.