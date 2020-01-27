В Ленинградской области состоится первый этап Кубка мира по бахам «Россия – Северный Лес»

6–9 февраля 2020 года в Ленинградской области состоится первый этап Кубка мира по бахам 2020 года «РОССИЯ – Северный Лес». Это единственная в мире баха, которая проходит зимой. Несмотря на экстремально продолжительный теплый период в северо-западном регионе, соревнование пройдет в установленные сроки.

Баха — это разновидность ралли-рейда — автоспортивного соревнования по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках. Проводится по закольцованному маршруту. Штаб гонки и Парк Сервиса расположены в одном месте, утром спортсмены уезжают на прохождение дистанции, а вечером возвращаются обратно для обслуживания техники в Парке Сервиса. В 2020 году календарь Кубка мира по бахам включает 8 этапов: Россия, ОАЭ, Иордания, Италия, Испания, Венгрия, Польша, Португалия.

Впервые гонка «Северный Лес» состоялась в 2003 году, а с 2009 года включено в календарь Кубка мира. Баха «Россия Северный Лес» стало первым автоспортивным соревнованием в России с мировым статусом.

Российский этап Кубка мира традиционно собирает большое количество гонщиков из разных стран. Так, в 2019 году на старт в Карелии вышли 44 экипажа из 15 стран.

В разные годы участие в гонке принимали такие звезды мирового автоспорта как Нассер Аль-Аттия, Язид Аль-Раджи, Леонид Новицкий, Арон Домзала, Владимир Васильев.

В этом году соревнование возвращается в Ленинградскую область. Участникам бахи «РОССИЯ Северный Лес 2020» за три соревновательных дня предстоит преодолеть почти 500 км по бездорожью и лесным дорогам Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области, которые ранее не использовались для проведения гонки.

Титульным партнером соревнования в 2020 году выступает уникальный спортивно-развлекательный комплекс «Игора Драйв» (54 км от Санкт-Петербурга), на территории которого состоятся торжественный старт и финиш российского этапа Кубка мира. Также здесь будут расположены все службы соревнования – штаб, секретариат, техническая инспекция и пресс-центр. Для комплекса «Игора Драйв» этап Кубка мира станет первым международным соревнованием.

Владимир Васильев, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, многократный чемпион России по ралли-рейдам: «Соревнование пройдет в установленные сроки, хотя это и потребовало серьезных дополнительных работ по подготовке трассы из-за аномально теплой зимы. Обычно иностранные экипажи приезжают к нам, чтобы впервые в своей жизни увидеть снег, почувствовать легендарные русские морозы и узнать, как управлять большим внедорожником по снежно-ледовому покрытию. В этот раз снега будет не так много, но зато мы приготовили другой подарок. Центр гонки расположен на территории новейшего спортивно-развлекательного комплекса «Игора Драйв». Участники и болельщики бахи «Россия Северный Лес» смогут первыми оценить уникальный автоспортивный центр мирового уровня».

Сергей Лебедев, председатель Оргомитета бахи «РОССИЯ – Северный Лес»: «В 2020 году соревнование пройдет в абсолютно новом формате. Использование инфраструктуры нашего титульного партнера - Комплекса «Игора Драйв» - позволит сделать соревнование максимально комфортным для участников, судейской бригады, представителей СМИ, и, конечно, для болельщиков. Обычному зрителю сложно увидеть, как экипажи преодолевают внедорожную трассу – такова специфика этой дисциплины автоспорта. Теперь же, все, кто пока не знаком с автомобильными соревнованиями, смогут приобщиться к автоспортивной культуре, посетив комплекс «Игора Драйв».