Песков обозначил сроки возможной встречи пятерки основателей Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 января заявил журналистам, что проводить встречу глав стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН в мае рано.

По его мнению, есть и другие памятные даты для проведения подобной встречи, например годовщина основания ООН. Однако это все технические детали и гораздо важнее в этой ситуации достижение принципиального консенсуса и понимания актуальности поднятой президентом России Владимиром Путиным проблемы.

Песков подчеркнул, что предложение Путина не является приглашением в Москву, так как российскому лидеру не важно, где и когда провести встречу. Все послания были отправлены 24 января, и в настоящий момент в Москве ждут ответ.

«Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может. Как представляется, важность поднятой темы должна разделяться всеми, и мы ожидаем, что ответы последуют», — сказал Песков.

Ранее, 23 января, на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал пятерку основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

После этого представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами. Поэтому любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются.