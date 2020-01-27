Финалистов конкурса «Цветочный джем» назовут в феврале в Москве

В Москве с 7 по 9 февраля определят финалистов открытого международного конкурса «Цветочный джем – 2020» на конференции в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом 27 января сообщается на сайте мэрии столицы.

Как уточнила заммэра города Наталья Сергунина, проекты победителей конкурса реализуют в общественных пространствах столицы с приходом тепла, пишет НСН.

Посетить конференцию смогут все желающие. По словам организаторов, это площадка не только для специалистов, но и для всех интересующихся озеленением городов и ландшафтным дизайном. 7 февраля перед слушателями выступит председатель экспертного совета конкурса «Цветочный джем – 2020» Энди Стеджен. Также участие в ней примут ведущие российские и зарубежные эксперты из Великобритании, Австралии и Италии, уточняет РИАМО. Гостям расскажут о новейший решениях и возможностях получения образования в области ландшафтного дизайна.

В 2019 году финалистами конкурса «Цветочный джем» стали 42 проекта из 11 стран, в том числе из России, Европы, Азии и стран СНГ.