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Кремль сообщил об отсутствии приглашения Путину на мероприятия в Освенцим

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российская Федерация на памятных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения концлагеря «Аушвиц-Бикернау» в польском Освенциме будет представлена на уровне посла. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, приглашение на участие в мероприятиях в Освенциме главе государства не поступало. «Нет, Владимиру Путину не было приглашения», — ответил он на вопросы журналистов.

Накануне Путин, выступая на мемориальном вечере «Хранитель памяти» в Москве в преддверии Международного дня памяти жертв холокоста, назвал безнравственными попытки замолчать преступления нацистов.

Варшава делает резонансные заявления об исторических событиях в последние несколько месяцев, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за происходящим на территории страны. В ответ польское внешнеполитическое ведомство обвинило российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта советской армии под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря «Аушвиц-Бикернау» в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв холокоста.

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