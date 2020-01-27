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Микроавтобус загорелся после погони со стрельбой и ДТП на Кубани

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Микроавтобус опрокинулся и загорелся в результате ДТП в Краснодарском крае. По словам очевидцев, пассажир легкового автомобиля, преследовавшего «Газель», стрелял в воздух.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от пассажирки микроавтобуса. 55-летняя женщина сообщила, что в станице Нововладимирской автомобиль преследует ВАЗ-2110, при этом пассажир стреляет из травматического пистолета. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что машины попали в ДТП.

Установлено, что легковушка при обгоне врезалась в ограждение, а затем столкнулась с «Газелью». От удара микроавтобус опрокинулся и загорелся, сообщают «Кубанские новости». Травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса и водитель легкового автомобиля.

По данным правоохранительных органов, у пассажиров «Газели» произошел конфликт с тремя молодыми людьми во время остановки в станице Архангельской. Последние устроили погоню на своем автомобиле. Водителя и двух пассажиров «ВАЗа» направили на медицинское освидетельствование.

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