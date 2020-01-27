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США пока не ответили на предложение провести саммит стран-членов Совбеза ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вашингтон до сих пор не ответил на предложение президента России Владимира Путина провести саммит стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, КНР, Великобритания, США и Франция). Об этом 27 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы исходим из того, что на послание руководителя реакция последует. Когда и как — это вопрос к американской стороне», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее, 23 января, на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал пятерку основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

После этого представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами. Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются.

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