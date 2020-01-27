Беспилотники закупят для поиска незаконных строений в Курске

Власти Курска намерены закупить беспилотники для проверки незаконных строений в городе. Также на дронах могут установить тепловизоры для осмотра сетей.

С предложением выступил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, практика использования беспилотников для проверки застройки уже есть в Московской области. Об этом сообщает «Курская правда».

Прежде беспилотники использовал областной комитет экологии, однако тогда технику брали в аренду. На текущий момент речь идет о приобретении дронов. К осени власти планируют завершить облет города, на основании которого будет составлена цифровая карта. Ее сверят с кадастровыми номерами. Это позволит выявить незаконные объекты недвижимости.

Ранее самовольно возведенные строения снесли в Анапе. Они располагались на участке, на котором появится особо охраняемая территория регионального значения.