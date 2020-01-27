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Второй пострадавший в ДТП на трассе Тюмень–Омск скончался в больнице Ишима

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В больнице Ишима (Тюменская область) скончался второй пострадавший в аварии, которая произошла на трассе Тюмень–Омск 26 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По предварительным данным, на 270-м км трассы автомобиль Kia Rio занесло и бросило на грузовик Scania. В результате столкновения один человек погиб на месте, еще трое получили различные травмы, пишет Megatyumen.ru.

По информации департамента здравоохранения, вызов на пульт скорой поступил в 15:55, медики прибыли на место в 16:10. Смерть молодого человека 2002 года рождения наступила до прибытия врачей, еще три человека были госпитализированы. Один из них, 20-летний мужчина, поступил в состоянии клинической смерти. Реанимировать его не удалось.

Двое других пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Оба подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ведут постоянные консультации с областными специалистами для координации лечения.

Утром 26 января поступило сообщение об аварии с участием трех транспортных средств в Нытвенском городском округе Пермского края. На 414-м км автодороги М-7 «Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.

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