Пресс-конференция по Этапу Кубка мира по горнолыжному спорту. Трансляция

В понедельник, 27 января, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная Этапу Кубка мира по горнолыжному спорту, проводимого МПК, правительством Сахалинской области и Паралимпийским комитетом России. Соревнования с 9 по 21 февраля 2020 году будут проходить в Южно-Сахалинске.

Участники мероприятия расскажут об особенностях подготовки к соревнованиям, а также составе, прогнозах, перспективах российской сборной. В дискуссии принимают участие: