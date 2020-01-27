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Пресс-конференция по Этапу Кубка мира по горнолыжному спорту. Трансляция

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Фото: TASS/Zuma/Luca Tedeschi
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В понедельник, 27 января, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная Этапу Кубка мира по горнолыжному спорту, проводимого МПК, правительством Сахалинской области и Паралимпийским комитетом России. Соревнования с 9 по 21 февраля 2020 году будут проходить в Южно-Сахалинске.

Участники мероприятия расскажут об особенностях подготовки к соревнованиям, а также составе, прогнозах, перспективах российской сборной. В дискуссии принимают участие:

  • Сергей Буренков, министр спорта Сахалинской области;
  • Андрей Строкин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета, пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых;
  • Александр Назаров, старший тренер сборной команды России по паралимпийскому горнолыжному спорту;
  • Александр Алябьев, бронзовый призер зимних Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по горнолыжному спорту.
  • Димитрий Лазаровски, генеральный директор Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Сербия).
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