Пресс-конференция по Этапу Кубка мира по горнолыжному спорту. Трансляция
В понедельник, 27 января, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная Этапу Кубка мира по горнолыжному спорту, проводимого МПК, правительством Сахалинской области и Паралимпийским комитетом России. Соревнования с 9 по 21 февраля 2020 году будут проходить в Южно-Сахалинске.
Участники мероприятия расскажут об особенностях подготовки к соревнованиям, а также составе, прогнозах, перспективах российской сборной. В дискуссии принимают участие:
- Сергей Буренков, министр спорта Сахалинской области;
- Андрей Строкин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета, пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых;
- Александр Назаров, старший тренер сборной команды России по паралимпийскому горнолыжному спорту;
- Александр Алябьев, бронзовый призер зимних Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по горнолыжному спорту.
- Димитрий Лазаровски, генеральный директор Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Сербия).