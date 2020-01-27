Аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновит работу 28 января

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре с 28 января должен возобновить свою работу, которая была приостановлена по решению Росавиации. Руководству воздушной гавани дали время до 26 февраля исправить все недочеты в обеспечении безопасности полетов. Позже Росавиация вновь проверит возможность работы аэропорта в обычном режиме.

Директор аэропорта Геннадий Пономарев никак не прокомментировал ИА «Хабаровский край сегодня» сложившуюся ситуацию. Представитель авиакомпании «Аврора» Галина Подзолкова пояснила, что Росавиация разрешила выполнять пассажирские рейсы в Комсомольск-на-Амуре. Начиная с 4 февраля, рейсы в Южно-Сахалинск и обратно будут выполняться по прежнему расписанию.

Агентство напоминает: из-за приостановки работы аэропорта Комсомольска-на-Амуре авиакомпания «Аврора» предлагала пассажирам лететь в Комсомольск через Хабаровск с компенсацией стоимости проезда наземным транспортом.

Претензии к аэропорту возникали у контролирующих органов и в 2018 году. Тогда в краевом минтрансе говорили, что не могут повлиять на ситуацию, поскольку аэропорт Хурба принадлежит частной компании.