Прямой эфир

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновит работу 28 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре с 28 января должен возобновить свою работу, которая была приостановлена по решению Росавиации. Руководству воздушной гавани дали время до 26 февраля исправить все недочеты в обеспечении безопасности полетов. Позже Росавиация вновь проверит возможность работы аэропорта в обычном режиме.

Директор аэропорта Геннадий Пономарев никак не прокомментировал ИА «Хабаровский край сегодня» сложившуюся ситуацию. Представитель авиакомпании «Аврора» Галина Подзолкова пояснила, что Росавиация разрешила выполнять пассажирские рейсы в Комсомольск-на-Амуре. Начиная с 4 февраля, рейсы в Южно-Сахалинск и обратно будут выполняться по прежнему расписанию.

Агентство напоминает: из-за приостановки работы аэропорта Комсомольска-на-Амуре авиакомпания «Аврора» предлагала пассажирам лететь в Комсомольск через Хабаровск с компенсацией стоимости проезда наземным транспортом.

Претензии к аэропорту возникали у контролирующих органов и в 2018 году. Тогда в краевом минтрансе говорили, что не могут повлиять на ситуацию, поскольку аэропорт Хурба принадлежит частной компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Железную дорогу расширят от Волочаевки до Комсомольска-на-Амуре
Россиянин бросил двоих детей в московском аэропорту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020