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Самый низкий за 26 лет уровень смертности зафиксирован в Татарстане

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Снижение уровня смертности зафиксировали в Татарстане. Показатель 2019 года стал одним из самых низких за 26 лет.

В республике за год было зарегистрировано почти 12,9 тыс. актов о смерти. Это на 2,7% ниже уровня смертности в 2018 году. Половину умерших составили граждане старше 75 лет. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На территории Казани рождаемость превысила смертность на 35%.

Кроме того, в Казани зарегистрировано более 10,4 тыс. браков, при этом развелись 4,8 тыс. семей. Это самое позитивное соотношение разводов к заключенным бракам за последние 10 лет в мегаполисах Поволжья.

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