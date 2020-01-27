Незаконные постройки снесли в районе парка «Анапская пересыпь»

В Анапе снесли самовольно возведенные строения на участке, на котором должна появиться особо охраняемая территория регионального значения. Речь идет о природном парке «Анапская пересыпь».

Ранее взыскатель и должник заключили договор аренды земельного участка. Но позже в судебном порядке соглашение расторгли, арендатора обязали вернуть участок владельцу свободным, без каких-либо строений.

За время, пока длилось разбирательство, в этом месте появились недостроенный бассейн, фундаменты и здания. Должник отказался своими силами демонтировать постройки.

Тогда судебные приставы привлекли к этой работе стороннюю организацию. Средства на снос позже взыщут в судебном порядке с должника, сообщает ИА «Кубанские новости» со ссылкой на региональное управление ФССП.