Прямой эфир

Штраф за курение на станциях метротрама введут в Волгограде

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волгоградская областная дума одобрила законопроект, который запрещает курение на станциях скоростного трамвая. Штраф нарушителям будет составлять от 500 до 3 тыс. рублей.

Депутаты уточнили, что ранее метротрам не был зоной, свободной от курения, так как данный вид транспорта не упомянут в федеральном законодательстве об охране здоровья граждан от табачного дыма. С введением регионального закона полиция сможет штрафовать волгоградцев, которые пытаются курить в подземке. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По словам председателя комитета по охране здоровья граждан Наталья Семеновой, факты курения на станциях метротрама были выявлены во время осмотров с участием медиков-волонтеров. Как правило, нарушителей замечали в поздние часы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево запустили несколько курительных комнат в бизнес-залах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РЖД предложили увеличить штрафы за курение в неустановленных местах
Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в аэропорты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020