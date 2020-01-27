Штраф за курение на станциях метротрама введут в Волгограде

Волгоградская областная дума одобрила законопроект, который запрещает курение на станциях скоростного трамвая. Штраф нарушителям будет составлять от 500 до 3 тыс. рублей.

Депутаты уточнили, что ранее метротрам не был зоной, свободной от курения, так как данный вид транспорта не упомянут в федеральном законодательстве об охране здоровья граждан от табачного дыма. С введением регионального закона полиция сможет штрафовать волгоградцев, которые пытаются курить в подземке. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По словам председателя комитета по охране здоровья граждан Наталья Семеновой, факты курения на станциях метротрама были выявлены во время осмотров с участием медиков-волонтеров. Как правило, нарушителей замечали в поздние часы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево запустили несколько курительных комнат в бизнес-залах.