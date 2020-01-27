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Два подростка погибли при обрушении горной породы в Оренбуржье

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В поселке Калиновка Гайского городского округа Оренбургской области двое подростков погибли при обрушении горной породы и снега. По факту произошедшего организована проверка, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 26 января в 15:00 мальчики отпросились у родителей и ушли гулять. Спустя три часа родители начали их поиски. В районе 21:00 были найдены следы, по которым родственники дошли до отвалов горной породы. Тела детей были обнаружены под завалом из камней и снега, пишет РИА «Оренбуржье».

Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос друзей и соседей погибших мальчиков. Назначены судебно-медицинские экспертизы, организована проверка. Действиям родителей будет дана правовая оценка.

В конце декабря сообщалось, что в Омске суд постановил взыскать с мэрии 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение в пользу родителей мальчика, который утонул в котловане. Ребенок провалился под лед, спасая другого мальчика.

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