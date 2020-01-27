Дело возбудили после попытки продажи новорожденного на Ставрополье

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка. 36-летняя жительница Буденновского района предлагала отдать девочку за деньги в социальных сетях.

Объявление появилось в сентябре 2019 года. Женщина сообщала, что находится на позднем сроке беременности и готова продать девочку. Желание купить новорожденную изъявила другая местная жительница, она же обратилась в полицию. Сделка происходила под надзором сотрудников правоохранительных органов.

При встрече покупательница отдала матери малыша 440 тыс. рублей. Как только женщина получила деньги, ее задержали, сообщает NewsTracker.

Младенца поместили в медицинское учреждение. Дальнейшую судьбу девочки определят органы опеки. В отношении ее матери возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми.