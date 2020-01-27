Около 100 кг куриного мяса уничтожили в Якутии

В Якутии нашли опасное куриное мясо, замаскированное под макароны и сухари. В нем обнаружилась сальмонелла. 23 января зараженную курятину сожгли.

Как рассказали ИА SakhaNews в управлении Россельхознадзора по Якутии, продукцию нашли при досмотре контейнера на железнодорожной станции «Нижний Бестях» в Мегино-Кангаласском районе республики. Партия не была заявлена грузоотправителем, хотя продукция является подконтрольной государственному ветеринарному надзору.

Судя по данным, указанным в накладной, из Москвы везли макароны и изделия сухарные в количестве 13 т. При вскрытии контейнера обнаружилось, что там находится 5 т мяса птицы с ветеринарным свидетельством.

Груз отправили на хранение, а пробы передали в Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию. Сальмонеллу нашли в 96 кг куриного мяса производителя ООО «Ставропольский бройлер».

5 января специалисты назвали ресторанные блюда с высоким риском отравления. Это многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса.