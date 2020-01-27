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Пассажиры вернувшегося в Хабаровск самолета вылетят в Москву ночью

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Пассажиры самолета, вернувшегося в Хабаровск из-за сообщений о минировании, вылетят в Москву ночью. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили ТАСС в хабаровском аэропорту.

«Пассажиры вылетят ориентировочно в 03:00 ночи по местному времени (17:00 мск. — Ред.)», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что самолет еще не обследован, в данный момент проводится досмотр пассажиров и багажа. За медпомощью и подчеркнул, что никто не обращался.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, благополучно сел в аэропорту вылета после сообщения о минировании. Оперативные службы приступили к обследованию воздушного судна. На его борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа, отмечает «Газета.ру».

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили «Известиям» информацию о том, что лайнер, выполняющий рейс SU1713, был вынужден вернуться после «анонимного сообщения об угрозе безопасности полета».

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