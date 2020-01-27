Пять часов вызволяли в Зее вмерзший в лед автомобиль

В городе Зее в Амурской области местные жители провели операцию по спасению вмерзшего в лед автомобиля. На это у них ушло пять часов.

Легковая машина оказалась в плену практически в черте города. Ранее ее пытались вырубить изо льда, но безуспешно. Наледь же постоянно росла, поглощая легковушку.

В ОГИБДД отказались решать проблему автомобиля, сказав, что это личное дело его водителя, поскольку подобное происшествие к категории ДТП не относится. После этого фото машины опубликовали в соцсетях, и местные жители откликнулись на просьбу о помощи.

Легковушку аккуратно, чтобы не повредить, вырезали бензопилой, долбили лед топором и ломом. Затем погрузили на внедорожник и доставили к месту назначения, сообщает Амурская служба новостей.