Большинство россиян заявили об отсутствии страха потерять работу из-за ИИ

Большинство россиян (68%) не испытывают опасений из-за того, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) оставит их без работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации 27 января.

Большинство россиян (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако лишь 29% респондентов смогли дать определение ИИ, а 38% — смогли назвать сферы его применения. В большинстве случаев знаниями об этой технологии обладают мужчины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Наиболее положительно внедрение ИИ россияне оценивают в сферах науки, промышленности и транспорта. При этом большая часть опрошенных заявила о готовности лично пользоваться сервисами на основе технологий ИИ для получения госуслуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), получения медицинской помощи и диагностики (52%), образовании и профориентации (44%).

Негативное отношение населения к ИИ в основном связано с возможностью технических сбоев (31%), угрозой безопасности личных данных (21%), отсутствием знаний о последствиях внедрения технологии (12%) и представлением о плохом влиянии замещения взаимодействия между людьми (16%).

При этом большинство населения (87%) считает, что государство должно способствовать развитию ИИ за счет создания и финансирования программ профильного образования. Также респонденты отметили необходимость оказания финансовой поддержки компаниям, которые занимаются разработкой ИИ (35%) и совершенствования законодательства в этой сфере (34%).

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал важнейшим вопросом для России совершенствование цифровых технологий. По его словам, в стране развита математическая школа, а искусственный интеллект основан именно на математике. Без ИИ будущее страны просто невозможно, отметил президент.

«Это важнейший вопрос нашего развития на перспективу. Вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще российского государства, потому что возможности ИИ будут влиять и на оборону, и на темпы развития экономики», — цитирует главу государства «Газета.ру».