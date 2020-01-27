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Россияне в среднем хотят зарабатывать 92 тыс. руб. в месяц

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Согласно проведенному опросу, в среднем россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Так, участники опроса из Москвы идеальной оплатой труда считают 104 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тыс. рублей. Жители Новосибирска хотели бы получать 90 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде согласны на 70 тыс. в месяц. Опрос выявил различия в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами. Так, в среднем по стране представители сильного пола хотят зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.

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