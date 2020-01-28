«Птичья свадьба»: как детям лужичан достаются яйца

Накануне праздника местные жители моют птичьи кормушки и наполняют их свежими семенами или специальным кормом, который покупают в зоомагазинах. Старые семена не используют, потому что на них может скопиться опасный для птиц грибок. На деревьях вешают скворечники или импровизированные птичьи гнезда, перед которыми для привлечения внимания ставят контейнер с мучными червями