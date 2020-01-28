«Птичья свадьба»: как детям лужичан достаются яйца

Ежегодно в январе лужицкие сербы, проживающие на территории Германии, отмечают «Птичью свадьбу». В древности праздновать начинали на рассвете, выставляя у сарая тарелку с семенами для птиц, а вечером собирались в корчмах пить брагу и танцевать под народные песни. Как отмечают начало весны современные лужичане — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Matthias Rietschel
Лужичане, один из самых малочисленных славянских народов, который насчитывает около 60 тыс. человек, живут среди немцев и называют себя «сербски люд», а свою землю — Лужицей. Жители славянского анклава стараются сохранить на своей земле лужицкий язык, традиции и культуру
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Фото: Getty Images/picture alliance/Patrick Pleul
Название праздника «Птахи квас» с верхнелужицкого переводится как «Птичья свадьба». Это одна из самых древних местных традиций, с которой связана одноименная народная немецкая песня XV века
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Фото: Getty Images/Matthias Rietschel
Считается, что 25 января, в день праздника, зимние холода слабеют, а первые птицы в преддверии весны начинают «справлять свадьбы», а именно вить гнезда и откладывать яйца
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Фото: Getty Images/Matthias Rietschel
Накануне праздника местные жители моют птичьи кормушки и наполняют их свежими семенами или специальным кормом, который покупают в зоомагазинах. Старые семена не используют, потому что на них может скопиться опасный для птиц грибок. На деревьях вешают скворечники или импровизированные птичьи гнезда, перед которыми для привлечения внимания ставят контейнер с мучными червями
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Фото: Getty Images/Matthias Rietschel
Дети вечером ставят на подоконники тарелки с семенами в качестве угощения для птиц, которые «празднуют свадьбу», чтобы утром получить ответный подарок — печенье и кремовые пирожные в виде птичьих гнезд, залитые шоколадом и украшенные сахарными фигурками в форме яиц
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
В качестве угощения обязательно готовят Sroki — птичек из теста, покрытых сладкой глазурью
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Фото: Getty Images/Matthias Rietschel
По традиции местные жители подкармливают птиц в течение всей зимы. Родители говорят детям, что в благодарность за это птицы оставляют им сладости
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Фото: Getty Images/picture alliance/Patrick Pleul
В детских садах проводят «свадебные шествия». Среди детей выбирают пару, которая символизирует птиц. Невеста — сороку в фате и свадебном платье, а жених — ворону в смокинге и цилиндре. Остальные дети переодеваются в различных птиц, украшая свои костюмы плащами, крыльями и перьями
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Фото: Global Look Press/ZB/Matthias Rietschel
«Птичья свадьба» проходит по улицам города или деревни, а затем дети участвуют в конкурсах и викторинах о птицах, танцуют и поют народные песни
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Фото: Global Look Press/ZB/Matthias Rietschel
Вечером в театрах и концертных залах проходят представления певцов и танцоров народных ансамблей лужичан, на которые съезжаются жители отдаленных деревень анклава и туристы
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