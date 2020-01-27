Контроль за сотовыми станциями на крышах домов усилили в Красноярске

Жителей Красноярска попросили сообщать о сотовых станциях, которые установлены на крышах жилых домов. С подобным обращением выступили специалисты местного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве объяснили, что по санитарным нормам сотовое оборудование должно находиться на отдельных опорах, а появление таких объектов на жилых домах возможно лишь в случае, если уровень электромагнитных полей находится в пределах нормы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Специалисты пообещали уделять внимание каждому обращению, выезжать по указанному в жалобе адресу и замерять уровень радиации возле всех домов, где есть сотовые станции.