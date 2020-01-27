Геном АЧС нашли в привезенной из Китая в Улан-Удэ колбасе

В Улан-Удэ в колбасе, привезенной туристом из Китая, выявили геном африканской чумы свиней. Продукт изъяли и отправили на уничтожение.

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на управление Россельхознадзора, всего у туриста было 2,4 кг продукции. В отношении него возбуждено административное дело. Агентство не уточняет, при каких обстоятельствах была обнаружена опасная колбаса.

22 января сообщалось, что в Приморском крае в Пограничном районе установили очаг АЧС. Вирус нашли у четырех диких кабанов.