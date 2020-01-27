Столб пепла выбросил вулкан Эбеко на Курилах

Пепловый выброс вулкана Эбеко зарегистрировал центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Сахалинской области. Это произошло утром 27 января. Высота выброса составила до 1,7 км. Шлейф распространился на юго-восток на расстояние до 5 км.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопада не произошло. Запаха сероводорода не ощущается. Случившееся не представляет угрозы для местных жителей.

В предыдущий раз выброс пепла вулкана Эбеко был зафиксирован в понедельник, 20 января. Высота столба пепла составляла до 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился на северо-восток на расстояние около 6 км.