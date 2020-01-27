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Столб пепла выбросил вулкан Эбеко на Курилах

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Пепловый выброс вулкана Эбеко зарегистрировал центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Сахалинской области. Это произошло утром 27 января. Высота выброса составила до 1,7 км. Шлейф распространился на юго-восток на расстояние до 5 км.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопада не произошло. Запаха сероводорода не ощущается. Случившееся не представляет угрозы для местных жителей.

В предыдущий раз выброс пепла вулкана Эбеко был зафиксирован в понедельник, 20 января. Высота столба пепла составляла до 3 км над уровнем моря. Шлейф распространился на северо-восток на расстояние около 6 км.

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