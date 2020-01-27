Скульптуру Георгия Победоносца открыли в рамках Года славы на Сахалине

В Сахалинской области официально начался Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первым мероприятием, проведенным в рамках этой акции, стало открытие скульптуры Георгия Победоносца — «Символ победы», посвященной памяти героев, которые защищали Россию в самые трудные времена. Она установлена в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске.

Как пишет ИА SakhalinMedia, на торжественную церемонию открытия памятника пригласили ветеранов, кадетов, священнослужителей. В ней приняли участие представители регионального правительства, военнослужащие, Росгвардия, юнармейцы, военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.

По словам директора мемориального комплекса «Победа» Юрия Филипенко, скульптура Георгия Победоносца — это дух комплекса, она стоит в центре атриума и олицетворяет людской героизм и память павших. Создатель композиции — заслуженный скульптор России Салават Щербаков.

Что касается других мероприятий, которые пройдут на Сахалине в рамках Года памяти и славы, то, в частности, в начале февраля в рамках нацпроекта «Культура» состоится выставка музея «Куликово поле».