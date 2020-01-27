Прямой эфир

В Ленинградской области задержан ранивший пассажира таксист

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области задержан водитель такси, который нанес ножевые ранения пассажиру. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Полицейскими установлено, что от дома № 1 по улице Ладожской бригадой скорой помощи с ножевым ранением госпитализирован мужчина 1997 года рождения, судоводитель одной из фирм. Также на месте происшествия задержан 61-летний гражданин, работающий водителем, который <…> в ходе внезапно после возникшего конфликта нанес ножевые ранения пострадавшему мужчине», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее, 22 января, сообщалось, что полицейские задержали в подмосковных Люберцах водителя такси, который увез иностранного клиента в неправильном направлении и украл у него мобильный телефон и деньги.

По данным главка МВД, таксист привез 28-летнего гражданина иностранного государства по неверному адресу, из-за чего между ними возник конфликт. В ходе него водитель достал предмет, визуально похожий на пистолет, и, угрожая им иностранцу, похитил его телефон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таксист на Украине заставил пассажира умыться зеленкой за неоплату проезда
Пассажирка московского такси родила ребенка во время поездки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020