В Ленинградской области задержан ранивший пассажира таксист

В Ленинградской области задержан водитель такси, который нанес ножевые ранения пассажиру. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Полицейскими установлено, что от дома № 1 по улице Ладожской бригадой скорой помощи с ножевым ранением госпитализирован мужчина 1997 года рождения, судоводитель одной из фирм. Также на месте происшествия задержан 61-летний гражданин, работающий водителем, который <…> в ходе внезапно после возникшего конфликта нанес ножевые ранения пострадавшему мужчине», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее, 22 января, сообщалось, что полицейские задержали в подмосковных Люберцах водителя такси, который увез иностранного клиента в неправильном направлении и украл у него мобильный телефон и деньги.

По данным главка МВД, таксист привез 28-летнего гражданина иностранного государства по неверному адресу, из-за чего между ними возник конфликт. В ходе него водитель достал предмет, визуально похожий на пистолет, и, угрожая им иностранцу, похитил его телефон.