Банки получили штрафы из-за отказа блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил РБК.

Штрафы коснулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали изданию два источника. Информацию подтвердили и представители кредитно-финансовых организаций. Банки отказывались останавливать операции по счетам и взыскивать средства, предлагая налоговикам действовать через службу судебных приставов.

Со своей стороны налоговики полагают, что банки не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и Центральный Банк.

В конце декабря стало известно, что административные штрафы для компаний могут повысить в десятки раз. Так, штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.