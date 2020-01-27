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Банки получили штрафы из-за отказа блокировать личные счета ИП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов и штрафов. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил РБК.

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Штрафы коснулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали изданию два источника. Информацию подтвердили и представители кредитно-финансовых организаций. Банки отказывались останавливать операции по счетам и взыскивать средства, предлагая налоговикам действовать через службу судебных приставов.

Со своей стороны налоговики полагают, что банки не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и Центральный Банк.

В конце декабря стало известно, что административные штрафы для компаний могут повысить в десятки раз. Так, штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

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